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Месси: Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Испании

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Капитан каталонцев считает, что переход португальца плохо сказался на уровне чемпионата Испании.
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Криштиану Роналду и Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что уход нападающего Криштиану Роналду из Реала плохо повлиял на уровень конкуренции в чемпионате Испании.

“Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Мадриде. Такое решение пошло бы на пользу конкуренции в Ла Лиге. Его присутствие делало противостояние Реала и Барселоны еще более особенным.

Реал будет на высоких позициях в конце сезона. В составе этого клуба играют хорошие футболисты. Но все-таки надо отметить, что уход Криштиану отразился на результатах команды“, - цитирует Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Ранее Мессии признался, что хотел покинуть Барселону в 2013 году.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Реал, Криштиану Роналду
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