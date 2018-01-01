Месси: Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Испании

Капитан каталонцев считает, что переход португальца плохо сказался на уровне чемпионата Испании.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что уход нападающего Криштиану Роналду из Реала плохо повлиял на уровень конкуренции в чемпионате Испании.

“Я бы хотел, чтобы Роналду остался в Мадриде. Такое решение пошло бы на пользу конкуренции в Ла Лиге. Его присутствие делало противостояние Реала и Барселоны еще более особенным.

Реал будет на высоких позициях в конце сезона. В составе этого клуба играют хорошие футболисты. Но все-таки надо отметить, что уход Криштиану отразился на результатах команды“, - цитирует Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Ранее Мессии признался, что хотел покинуть Барселону в 2013 году.