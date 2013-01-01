Месси хотел покинуть Барселону в 2013 году

Футболист и его семья переживали тяжелые времена.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что несколько лет назад хотел покинуть команду из-за финансовых трудностей.

“Было несколько периодов, когда я чувствовал себя полностью измотанным. Особенно в 2013 и 2014 годах, когда у меня были проблемы с финансами. Тот период оказался крайне тяжелым для меня и моей семьи. Многие не знают, что происходило в то время.

Ситуация была очень сложной. Хорошо, что мои дети ничего не знали об этом. В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти из Барселоны. Но не потому, что хотел покинуть команду, а из-за того, что тогда происходило“, - приводит слова Месси AS со ссылкой на RAC1.

Напомним, в 2013 году Лионеля и его отца обвиняли в в уклонении от уплаты налогов. В итоге аргентинец был вынужден заплатить крупный штраф.

Ранее сообщалось, что Месси может получить запрет на въезд в Великобританию.