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Месси хотел покинуть Барселону в 2013 году

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Футболист и его семья переживали тяжелые времена.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси признался, что несколько лет назад хотел покинуть команду из-за финансовых трудностей.

“Было несколько периодов, когда я чувствовал себя полностью измотанным. Особенно в 2013 и 2014 годах, когда у меня были проблемы с финансами. Тот период оказался крайне тяжелым для меня и моей семьи. Многие не знают, что происходило в то время.

Ситуация была очень сложной. Хорошо, что мои дети ничего не знали об этом. В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти из Барселоны. Но не потому, что хотел покинуть команду, а из-за того, что тогда происходило“, - приводит слова Месси AS со ссылкой на RAC1.

Напомним, в 2013 году Лионеля и его отца обвиняли в в уклонении от уплаты налогов. В итоге аргентинец был вынужден заплатить крупный штраф.

Ранее сообщалось, что Месси может получить запрет на въезд в Великобританию.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, налоги
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