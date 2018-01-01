Барселона планирует продлить контракт с лидером команды

Тет Штеген может остаться в Барселоне.

Барселона планирует продлить контракт с вратарем Марком-Андре Тер Штегеном, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, руководство каталонского клуба довольно выступлением немецкого вратаря, тем самым хочет предложить новый контракт игроку.

Действующий контракт Тер Штегена истекает летом 2022 года.

Отметим, что немец был номинирован на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА.