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Реал рассматривает возможность приобретения игрока из Челси

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Абрахам может переехать в Испанию.
Тэмми Абрахам
Тэмми Абрахам
Getty Images

Нападающий Челси Тэмми Абрахам заинтересовал мадридский клуб, как сообщает Marca.

По информации источника, Реал думает над покупкой 22-летнего нападающего в качестве более дешевого варианта усиления нападения, чем приобретение Харри Кейна из Тоттенхэма.

Абрахам в нынешнем сезоне сумел отличиться 8 раз в 8 матчах АПЛ.

Отметим, что Реала ранее активно интересовался нападающим Тоттенхэма, однако из-за огромной цены отказался от идеи.

Напомним, что Аякс готов продать своего лидера за серьезную сумму.

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Теги: Тэмми Абрахам, Реал Мадрид
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