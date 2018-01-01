Реал рассматривает возможность приобретения игрока из Челси

Абрахам может переехать в Испанию.

Нападающий Челси Тэмми Абрахам заинтересовал мадридский клуб, как сообщает Marca.

По информации источника, Реал думает над покупкой 22-летнего нападающего в качестве более дешевого варианта усиления нападения, чем приобретение Харри Кейна из Тоттенхэма.

Абрахам в нынешнем сезоне сумел отличиться 8 раз в 8 матчах АПЛ.

Отметим, что Реала ранее активно интересовался нападающим Тоттенхэма, однако из-за огромной цены отказался от идеи.

Напомним, что Аякс готов продать своего лидера за серьезную сумму.