Вальдес был уволен с Барселоны

Экс-игрок Барселоны был вынужден покинуть пост главного тренера U-19.

Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес покинул свой пост.

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Как сообщает Marca, главной причиной увольнения Вальдеса стал его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом.

Помимо разногласий с руководством клуба результаты под управлением Вальдеса были неудовлетворительны. Команда проиграла два матча в юношеской Лиги чемпионов, а также отказалась от матча за третье место в турнире Otten Cup.

Франк Артига - новый главный тренер Барселоны U-19.

Напомним, что Вальдес стал главным тренером команды в июле месяце.

Отметим, что ранее Пуйоль отказался возвращаться в Барселону.