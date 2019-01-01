Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вальдес был уволен с Барселоны

Комментариев: 0
Экс-игрок Барселоны был вынужден покинуть пост главного тренера U-19.
Виктор Вальдес
Виктор Вальдес
Getty Images

Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес покинул свой пост.

Читай также: Марадона возглавил аргентинский клуб

Как сообщает Marca, главной причиной увольнения Вальдеса стал его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом.

Помимо разногласий с руководством клуба результаты под управлением Вальдеса были неудовлетворительны. Команда проиграла два матча в юношеской Лиги чемпионов, а также отказалась от матча за третье место в турнире Otten Cup.

Франк Артига - новый главный тренер Барселоны U-19.

Напомним, что Вальдес стал главным тренером команды в июле месяце. 

Отметим, что ранее Пуйоль отказался возвращаться в Барселону.

Поделись:
Теги: Виктор Вальдес, Барселона, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь