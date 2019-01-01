Вальдес был уволен с Барселоны
Экс-игрок Барселоны был вынужден покинуть пост главного тренера U-19.
Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес покинул свой пост.
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Как сообщает Marca, главной причиной увольнения Вальдеса стал его конфликт с директором академии каталонского клуба Патриком Клюйвертом.
Помимо разногласий с руководством клуба результаты под управлением Вальдеса были неудовлетворительны. Команда проиграла два матча в юношеской Лиги чемпионов, а также отказалась от матча за третье место в турнире Otten Cup.
Франк Артига - новый главный тренер Барселоны U-19.
Напомним, что Вальдес стал главным тренером команды в июле месяце.
Отметим, что ранее Пуйоль отказался возвращаться в Барселону.
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