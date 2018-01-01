Лопетеги: Мы не заслужили поражение в Барселоне
Главный тренер Севильи не считает заслуженным поражение в Каталонии.
Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от Барселоны (0:4).
Читай также: Барселона может продать Гризманна из-за его конфликта с Месси
“Это было сокрушительное и незаслуженное поражение.
Мы хорошо играли и пытались воплотить свои идеи в забитые мячи, но для того, чтобы победить Барселону на их стадионе, необходимо иметь немного удачи“, - сказал Лопетеги для Marca.
Напомним, что Лопетеги возглавил Севилью летом этого года.
Отметим, что игрок Барселоны рискует не принять участие в матче против Реала.
Полная версия правил