Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игрок Барселоны рискует пропустить матч с Реалом из-за слов в адрес арбитра

Комментариев: 0
Усман Дембеле заработал удаление в поединке против Севильи и теперь может не попасть на дерби.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле в матче восьмого тура чемпионата Испании против Севильи заработал красную карточку на 88-й минуте поединка.

Смотри также: Невероятный гол со штрафного в исполнении Месси, который стал для него первым в сезоне

Футболист выразил свое недовольство решением арбитра Антонио Мигеля Матео Лаоса удалить защитника "сине-гранатовых Рональда Араухо и, по информации Marca, несколько раз заявил судье, что тот "очень плох", активно при этом жестикулируя.

Из-за удаления Дембеле точно пропустит следующий матч Ла Лиги против Эйбара, однако за такое поведение КДК может наказать его дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, Усман рискует пропустить Эль-Классико, которое состоится 26-го октября.

Напомним, Барселона выиграла у Севильи со счетом 4:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Поделись:
Теги: Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, дисквалификация, наказание
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь