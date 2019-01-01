Игрок Барселоны рискует пропустить матч с Реалом из-за слов в адрес арбитра

Усман Дембеле заработал удаление в поединке против Севильи и теперь может не попасть на дерби.

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле в матче восьмого тура чемпионата Испании против Севильи заработал красную карточку на 88-й минуте поединка.

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Футболист выразил свое недовольство решением арбитра Антонио Мигеля Матео Лаоса удалить защитника "сине-гранатовых Рональда Араухо и, по информации Marca, несколько раз заявил судье, что тот "очень плох", активно при этом жестикулируя.

Из-за удаления Дембеле точно пропустит следующий матч Ла Лиги против Эйбара, однако за такое поведение КДК может наказать его дисквалификацией на две игры чемпионата. Таким образом, Усман рискует пропустить Эль-Классико, которое состоится 26-го октября.

Напомним, Барселона выиграла у Севильи со счетом 4:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.