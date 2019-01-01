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Барселона - Севилья 4:0: видео голов и обзор матча чемпионата Испании

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Каталонцы не оставили севильцам ни единого шанса на победу.

Барселона - Севилья: видео голов
Барселона - Севилья: видео голов
Getty Images

Каталонская Барселона на своем поле обыграла Севилью в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

"Сине-гранатовые" забили четыре безответных гола в ворота соперника, один из которых исполнил Лионель Месси.

Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Севилья:

Барселона - Севилья 4:0
Голы: Суарес, 27; Видаль, 32; Дембеле, 35; Месси, 78.

Барселона: тер Стеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси.

Севилья: Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65).

Предупреждения: Регилон (22), Каррису (34), Семеду (39), Дембеле (53), Суарес (64), Пике (85), Бускетс (88), Банега (90).

Удаления: Араухо (87), Дембеле (88).

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Теги: Барселона, Севилья, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео голов, обзор матча
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