Барселона - Севилья 4:0: видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Каталонская Барселона на своем поле обыграла Севилью в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
"Сине-гранатовые" забили четыре безответных гола в ворота соперника, один из которых исполнил Лионель Месси.
Смотрите видео голов и обзор матча Барселона - Севилья:
Барселона - Севилья 4:0
Голы: Суарес, 27; Видаль, 32; Дембеле, 35; Месси, 78.
Барселона: тер Стеген, Серджи Роберто, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Пике, Видаль (Ракитич, 70), Артур (Бускетс, 65), де Йонг, Дембеле, Суарес, Месси.
Севилья: Вацлик, Каррису, Диего Карлос, Регилон, Навас, Банега, Фернандо, Окампос, Оливер Торрес (Жордан, 46), Нолито (Мунир, 46), де Йонг (Эрнандес, 65).
Предупреждения: Регилон (22), Каррису (34), Семеду (39), Дембеле (53), Суарес (64), Пике (85), Бускетс (88), Банега (90).
Удаления: Араухо (87), Дембеле (88).
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