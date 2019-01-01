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Невероятный гол со штрафного в исполнении Месси, который стал для него первым в сезоне

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Аргентинец проявил свое мастерство во время исполнения штрафного удара.

Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Каталонская Барселона на своем поле разгромила Севилью (4:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

"Сине-гранатовые" забили четыре безответных гола, один из которых записал себе в актив лидер команды Лионель Месси. Аргентинец на 78-й минуте встречи идеально исполнил штрафной, не оставив шансов голкиперу Севильи Томашу Вацлику на сейв.

Отметим, что данный гол стал первым для Месси в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что авторитетный портал Transfermarkt приписал Лионелю Месси лишний Золотой мяч.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, видео гола
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