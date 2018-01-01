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Де Хеа: Это самый тяжелый период в моей карьере

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Голкипер "красных дьяволов" недоволен игрой своей команды.
Давид Де Хеа
Давид Де Хеа
Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал результат матча 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сенсационно проиграла Ньюкаслу (0:1).

Испанский голкипер признался, что текущий период в стане "красных дьяволов" является самым сложным в его карьере.

"Нам необходимо работать над многими аспектами игры. Я не знаю, что сказать. Нужно продолжать стараться, бороться, развиваться с каждым днем.

Это самый тяжелый период в моей карьере с тех пор, как я перешел в Манчестер Юнайтед. Я не знаю, почему так. Я понятия не имею, что вообще происходит. Приношу извинения болельщикам. Мы продолжим сражаться", - приводит слова Де Хеа Sky Sports.

Отметим, что Манчестер Юнайтед после восьми туров набрал всего 9 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Старт подопечных Сульшера в текущем сезоне является худшим за последние 30 лет.

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