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Президенту Валенсии неизвестные угрожали физической расправой

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Болельщики "летучих мышей" недовольны трансферной политикой клуба и увольнением Марселино.
Анил Мурти
Анил Мурти
Getty Images

Президент Валенсии Анил Мурти стал объектом критики со стороны болельщиков своего клуба после того, как он уволил испанского специалиста Марселино Тораля с поста главного тренера.

На официальном сайте Валенсии появилась информация, что дело дошло до анонимных угроз в сторону функционера. Неизвестные начали присылать Мурти сообщения, угрожая физической расправой из-за недовольства работой руководства “летучих мышей“.

“Юристы Валенсии предоставили полиции доказательства серьезных угроз, в том числе смертельных, отправленных на мобильный телефон президента клуба. Такие преступления предусматривают уголовную ответственность“, – сказано в заявлении на официальном сайте Валенсии.

Отметим, что в данный момент Валенсия занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В восьми турах Ла Лиги команда Селадеса набрали всего 12 очков.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  06.10.2019, 22:41
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гость
А шо там на коломордорі? Як там срави кацапня?
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