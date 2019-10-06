Президенту Валенсии неизвестные угрожали физической расправой
Президент Валенсии Анил Мурти стал объектом критики со стороны болельщиков своего клуба после того, как он уволил испанского специалиста Марселино Тораля с поста главного тренера.
На официальном сайте Валенсии появилась информация, что дело дошло до анонимных угроз в сторону функционера. Неизвестные начали присылать Мурти сообщения, угрожая физической расправой из-за недовольства работой руководства “летучих мышей“.
“Юристы Валенсии предоставили полиции доказательства серьезных угроз, в том числе смертельных, отправленных на мобильный телефон президента клуба. Такие преступления предусматривают уголовную ответственность“, – сказано в заявлении на официальном сайте Валенсии.
Отметим, что в данный момент Валенсия занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В восьми турах Ла Лиги команда Селадеса набрали всего 12 очков.
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