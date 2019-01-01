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Дом игрока Атлетико попытались ограбить второй раз за неделю

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К счастью для футболиста, во второй раз у грабителей ничего не получилось.
ТОмас Партей
ТОмас Партей
Getty Images

Полузащитник Атлетико Томас Партей вновь был близок к тому, чтобы стать жертвой ограбления.

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Как сообщает Cadena Ser, вечером в субботу, 5-го октября, злоумышленники пробрались в дом футболиста в пригороде Мадрида, однако испугались и покинули помещения без добычи из-за того, что там находилась семья Партея.

Отмечается, что самого Томаса в доме не было - он находился на базе "матрасников" и готовился к выездному поединку 8-го тура Ла Лиги против Вальядолида.

Напомним, несколько дней назад грабители уже проникали в дом Партея, и унесли оттуда драгоценности и деньги.

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Теги: Томас Партей, Атлетико, Атлетико Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, ограбление, преступление
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