Дом игрока Атлетико попытались ограбить второй раз за неделю

К счастью для футболиста, во второй раз у грабителей ничего не получилось.

Полузащитник Атлетико Томас Партей вновь был близок к тому, чтобы стать жертвой ограбления.

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Как сообщает Cadena Ser, вечером в субботу, 5-го октября, злоумышленники пробрались в дом футболиста в пригороде Мадрида, однако испугались и покинули помещения без добычи из-за того, что там находилась семья Партея.

Отмечается, что самого Томаса в доме не было - он находился на базе "матрасников" и готовился к выездному поединку 8-го тура Ла Лиги против Вальядолида.

Напомним, несколько дней назад грабители уже проникали в дом Партея, и унесли оттуда драгоценности и деньги.