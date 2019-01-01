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Реал - Гранада 4:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Мадридский клуб расправился с Гранадой в рамках чемпионата Испании.

Реал - Гранада: обзор матча
Реал - Гранада: обзор матча
Getty Images

Мадридский Реал на своем поле обыграл Гранаду в рамках восьмого тура чемпионата Испании.

"Сливочные" открыли счет уже на 2-й минуте поединка, и уже к середине второго тайма вели со счетом 3:0. Правда, гостям удалось отыграть два мяча, но Королевский клуб в компенсированное время установил финальный счет - 4:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Гранада:

Реал - Гранада 4:2
Голы: Бензема, 2, Азар, 45+1, Модрич, 61, Хамес Родригес, 90+2 - Мачис, 69, с пенальти, Домингуш Дуарте, 77.

Реал: Ареола - Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 34) - Бэйл (Хамес Родригес, 83), Бензема, Азар (Иско, 69).

Гранада: Руй Силва - Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Карлос Нева - Монторо (Гоналон, 6) - Антонио Пуэртас, Азиз (Вадильо, 51), Эррера, Мачис - Сольдадо (Карлос Эрнандес, 64).

Предупреждения: Ареола, Карвахаль, Каземиро, Хамес Родригес - Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас, Эррера, Сольдадо.

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Теги: Реал, Реал Мадрид, Гранада, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол
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