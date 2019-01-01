Реал - Гранада 4:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги
Мадридский Реал на своем поле обыграл Гранаду в рамках восьмого тура чемпионата Испании.
"Сливочные" открыли счет уже на 2-й минуте поединка, и уже к середине второго тайма вели со счетом 3:0. Правда, гостям удалось отыграть два мяча, но Королевский клуб в компенсированное время установил финальный счет - 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал - Гранада:
Реал - Гранада 4:2
Голы: Бензема, 2, Азар, 45+1, Модрич, 61, Хамес Родригес, 90+2 - Мачис, 69, с пенальти, Домингуш Дуарте, 77.
Реал: Ареола - Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль - Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 34) - Бэйл (Хамес Родригес, 83), Бензема, Азар (Иско, 69).
Гранада: Руй Силва - Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Карлос Нева - Монторо (Гоналон, 6) - Антонио Пуэртас, Азиз (Вадильо, 51), Эррера, Мачис - Сольдадо (Карлос Эрнандес, 64).
Предупреждения: Ареола, Карвахаль, Каземиро, Хамес Родригес - Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас, Эррера, Сольдадо.
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