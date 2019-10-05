Реал обыграл Гранаду на Сантьяго Бернабеу

Мадридцы рисковали упустить победу.

В матче восьмого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в домашнем матче обыграл прямого конкурента в борьбе за первое место - Гранаду (4:2).

Стоит отметить, что "сливочные" выигрывали со счетом 3:0, а Гранада отыграла два мяча. Однако Хамес поставил точку в матче.

Реал — Гранада 4:2

Голы: Бензема, 2, Азар, 45+1, Модрич, 61, Хамес Родригес, 90+2 — Мачис, 69, с пенальти, Домингуш Дуарте, 77.

Реал: Ареола — Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль — Вальверде, Казимиро, Кроос (Модрич, 34) — Бэйл (Хамес Ролригес, 83), Бензема, Азар (Иско, 69).

Гранада: Руй Силва — Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Херман Санчес, Карлос Нева — Монторо (Гоналон, 6) — Антонио Пуэртас, Азиз (Вадильо, 51), Эррера, Мачис — Сольдадо (Карлос Эрнандес, 64).

Предупреждения: Ареола, Карвахаль, Каземиро, Хамес Родригес — Херман Санчес, Домингуш Дуарте, Антонио Пуэртас, Эррера, Сольдадо.