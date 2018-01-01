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Азар забил дебютный гол за Реал

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Хавбек удвоил преимущество своей команды в поединке с Гранадой.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар отметился голом в матче восьмого тура Ла Лиги против Гранады (4:2).

Бельгиец удвоил преимущество своей команды, забив мяч в добавленное к первому тайму время. Эден получил мяч в центре поля, подбежал к воротам и “парашютом“ перебросил вратаря.

Гол стал для бельгийца дебютным за “королевский клуб“ во всех официальных турнирах.

Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро.

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Теги: Эден Азар, Испания, Реал (Мадрид)
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