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Барселона может продать Гризманна из-за его конфликта с Месси

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Француз может сменить клуб уже следующим летом.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может покинуть клуб из-за напряженных отношений с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Об этом сообщает Le10Sport.

По информации источника, аргентинец недоволен тем, что руководство клуба потратило деньги на Гризманна, вместо того, чтобы приборести нападающего ПСЖ Неймара, с которым Лео находится в дружеских отношениях.

Если отношения с Месси не наладятся, боссам "сине-гранатовых" придется расстаться с Антуаном. Сообщается, что француз может быть включен в возможную сделку по Неймару.

Напомним, минувшим летом Барселона заплатила Атлетико 120 миллионов евро отступных за Гризманна.  В текущем сезоне французский форвард сыграл за каталонцев девять матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Гризманн признался, что ему трудно общаться с Месси.

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Теги: Антуан Гризманн, Лионель Месси, Барселона
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