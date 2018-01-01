Барселона может продать Гризманна из-за его конфликта с Месси

Француз может сменить клуб уже следующим летом.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может покинуть клуб из-за напряженных отношений с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Об этом сообщает Le10Sport.

По информации источника, аргентинец недоволен тем, что руководство клуба потратило деньги на Гризманна, вместо того, чтобы приборести нападающего ПСЖ Неймара, с которым Лео находится в дружеских отношениях.

Если отношения с Месси не наладятся, боссам "сине-гранатовых" придется расстаться с Антуаном. Сообщается, что француз может быть включен в возможную сделку по Неймару.

Напомним, минувшим летом Барселона заплатила Атлетико 120 миллионов евро отступных за Гризманна. В текущем сезоне французский форвард сыграл за каталонцев девять матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Гризманн признался, что ему трудно общаться с Месси.