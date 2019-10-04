Стал известен главный претендент на замену Вальверде в Барселоне

Марсело Гальярдо может стать новым наставником каталонцев.

Руководство Барселоны определилось с главным кандидатом на пост наставника команды в случае увольнения Эрнесто Вальверде. Испанский специалист покинет клуб, если Барса не улучшит свои результаты.

Команду может возглавить нынешний тренер Ривер Плейта Марсело Гальярдо, сообщает TNT Sport, со ссылкой на журналиста Фернандо Чиза.

Отмечается, что боссы Барселоны уже связывались с тренером, но он не готов менять клуб до конца года.

Ранее сообщалось, что Вальверде может сменить легенда Барселоны.