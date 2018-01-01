Реал выступил с заявлением по поводу Куртуа
Мадридский Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление, где рассказывается о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа.
Читай также: Бэйл опоздал на матч против Брюгге в рамках Лиги чемпионов
В связи с появившейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа клуб заявляет следующее:
1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ, и, соответственно, информация о нем является ложью.
2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с Брюгге.
3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, и его организм хорошо на нее реагирует“, - сообщается в заявлении Реала.
Напомним, что Куртуа был заменен в перерыве матча с Брюгге, который завершился вничью (2:2).
Полная версия правил