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Реал выступил с заявлением по поводу Куртуа

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Мадридский клуб ответил на слухи.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Мадридский Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление, где рассказывается о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа.

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В связи с появившейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа клуб заявляет следующее:

1. Нашему футболисту никогда не ставили диагноз, описываемый в СМИ, и, соответственно, информация о нем является ложью.

2. Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не мог доиграть матч с Брюгге.

3. Игрок в настоящее время получает медицинскую помощь, и его организм хорошо на нее реагирует“, - сообщается в заявлении Реала.

Напомним, что Куртуа был заменен в перерыве матча с Брюгге, который завершился вничью (2:2).

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Теги: Тибо Куртуа, Реал Мадрид
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