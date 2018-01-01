Полузащитник Реала в очередной раз сыграл в любимый гольф.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу.

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Как сообщает Mundo Deportivo, валлийский футболист сыграл на турнире, который проводился в загородном гольф-клубе.Отметим, что в Реале валлийца давно прозвали “гольфистом“ из-за его любви к этому спорту.

Полузащитник Реала как-то заявил, что после завершения карьеры даже отправится в гольф-турне по Европе.

Стоит сказать, что в контракте футболиста не прописаны запреты на посещение подобного рода мероприятий, поэтому никакие штрафы и наказания ему не грозят.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что Гарет Бэйл не является козлом отпущения.