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Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу

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Полузащитник Реала в очередной раз сыграл в любимый гольф.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала и сборной Уэльса Гарет Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу.

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Как сообщает Mundo Deportivo, валлийский футболист сыграл на турнире, который проводился в загородном гольф-клубе.Отметим, что в Реале валлийца давно прозвали “гольфистом“ из-за его любви к этому спорту.

Полузащитник Реала как-то заявил, что после завершения карьеры даже отправится в гольф-турне по Европе.

Стоит сказать, что в контракте футболиста не прописаны запреты на посещение подобного рода мероприятий, поэтому никакие штрафы и наказания ему не грозят.

Ранее главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что Гарет Бэйл не является козлом отпущения.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, гольф, турнир
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