Тренер вратарей Бельгии: Куртуа в Реале страдает синдромом де Хеа
Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс поделился мнением про игру голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа.
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“Они должны относиться к нему по-другому. Тибо - особенный парень, и такая игра ему не свойственна.
Обычно в сборной Бельгии он выступает на высочайшем уровне, но в Реале он страдает от синдрома де Хеа.
Когда Сантьяго Бернабеу свистит, нужно смотреть на игру всей команды. Куртуа - отличный вратарь, он постарается сделать Реал счастливым вновь“, - приводит слова Лемменса Marca.
Отметим, что Куртуа был заменен в перерыве матча с Динамо Загреб. Как сообщалось, что это связано из-за проблем со здоровьем.
Напомним, что бельгиец перешел в состав “сливочных“ прошлым летом.
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