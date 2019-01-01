Тренер вратарей Бельгии: Куртуа в Реале страдает синдромом де Хеа

Лемменс выразил поддержку Куртуа.

Эрвин Лемменс (второй справа) с игроками сборной Бельгии Getty Images

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс поделился мнением про игру голкипера мадридского Реала Тибо Куртуа.

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“Они должны относиться к нему по-другому. Тибо - особенный парень, и такая игра ему не свойственна.

Обычно в сборной Бельгии он выступает на высочайшем уровне, но в Реале он страдает от синдрома де Хеа.

Когда Сантьяго Бернабеу свистит, нужно смотреть на игру всей команды. Куртуа - отличный вратарь, он постарается сделать Реал счастливым вновь“, - приводит слова Лемменса Marca.

Отметим, что Куртуа был заменен в перерыве матча с Динамо Загреб. Как сообщалось, что это связано из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что бельгиец перешел в состав “сливочных“ прошлым летом.