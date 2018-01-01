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Гризманн: Мы мало общаемся с Месси

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Француз рассказал про взаимоотношения в команде.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн рассказал про отношения с одноклубниками Лионелем Месси и Усманом Дембеле.

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“Месси не из тех, кто много говорит, равно как и я. Поэтому нам сложно общаться друг с другом. Между нами нормальные отношения, мы движемся в правильном направлении.

Мы должны укреплять связь между нами, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу.

Я всегда готов помочь Дембеле. Он тренируется, приезжает на занятия раньше, чтобы стать сильнее, а также бережет свое здоровье.

Когда тебя настигает череда травм, сложно ее остановить. Все его поддерживают. Мы всегда готовы помочь ему и сделать так, чтобы он хорошо себя чувствовал“, - рассказал Гризманн для Marca.

Отметим, что “сине-гранатовые“ получили штраф за ранние переговоры с французом.

Напомним, что Гризманн перешел в Барселону в это летнее трансферное окно.

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Теги: Антуан Гризманн, Лионель Месси, Усман Дембеле, Барселона
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