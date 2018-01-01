Азар: Все станет проще, когда я начну забивать

Бельгийский футболист выразил желание улучшить свою игру.

Полузащитник Реала Эден Азар прокомментировал состояние своей формы в первой половине сезона-2019/20.

“Если честно, меня не особо волнует критика. Моя задача - показывать на поле определенный уровень игры. Болельщики знают меня, поэтому мне нужно стать лучше, чтобы они могли мной гордиться.

От меня многого ждут, поэтому критика - это нормально. Да, сейчас не все идеально, но мы все равно возглавляем турнирную таблицу чемпионата Испании.

Мне просто нужно играть более решительно и забивать голы. Все станет проще, когда я буду забивать. Это не вопрос доверия. Я должен выходить на поле и отдаваться на все 100%“, - цитирует Азара El Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер “сливочных“ Зинедин Зидан заявил, что Азару нужно больше времени.