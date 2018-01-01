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В Испании закрыли дело по обвинению Месси в мошенничестве

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Суд Испании не увидел доказательств в деле против аргентинского форварда.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Национальная судебная коллегия Испании решила закрыть дело в отношении нападающего Барселоны Лионеля Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

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Как сообщает Marca, судья Мария Тардон постановила прекратить расследование, которое началось с жалобы бывшего сотрудника благотворительного фонда “Лео Месси“ Федерико Реттори. По мнению судьи, в деле не было представлено никаких реальных доказательств.

По заявлению Тардон, обвинения истца основывались на информации СМИ, а некоторые преступления, в которых обвиняли форварда, могли быть совершены на территории Аргентины, что не входит в компетенцию судебной системы Испании.

Напомним, в прошлом году благотворительный фонд Месси обвинили в уклонении от уплаты налогов.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, Испания, суд, обвинения
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