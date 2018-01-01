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Зидан: Азару нужно больше времени

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Зидан просит подождать болельщиков.
Эден Азар и Зинедин Зидан
Эден Азар и Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал игру полузащитника вначале этого сезона.

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“Я знаю, что Азар преуспеет в Реале. Не буду давать ему советов как играть. Он знает, чего мы от него хотим, мы знаем, какой он игрок.

Нам нужно оставаться спокойными, я вообще не переживаю. Ему нужно больше времени. Нужно не торопить события в ситуациях с новичками.

Подобное было и со мной после перехода, да. Поэтому я очень спокоен. Я знал, что у меня все получится, нужно лишь время.

То же самое касается и Азара. У него все будет в порядке, болельщикам нужно его поддержать“, - приводит слова Зидана Marca.

Отметим, что бельгиец хочет выиграть много трофеев с клубом.

Напомним, что Азар перешел в Реал за 110 миллионов евро.

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Теги: Зинедин Зидан, Эден Азар, Реал Мадрид, Ла Лига
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