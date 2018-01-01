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Невероятный гол воспитанника Барселоны, который забил пяткой

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Алекс Кольядо сотворил шедевр в одном из матчей Сегунды Б.

Алекс Кольядо
Алекс Кольядо
www.fcbarcelona.com

В рамках шестого тура Сегунды Б (третий по силе дивизион Испании) Барселона Б обыграла Атлетико Леванте (2:0).

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Второй гол в матче оказался фантастическим. Полузащитник каталонцев Алекс Кольядо после обхода соперников отправил мяч в ворота ударом пяткой. Голкипер Леванте не ожидал такого поворота событий.

Отметим, что Кольядо выступает за Барселону с 2009 года. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду. В матче 36-го тура чемпионата Испании с Сельтой он заменил Усмана Дембеле, но результативными действиями не отметился.

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Теги: футбол, Барселона, гол, видео гола, Алекс Кольядо
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