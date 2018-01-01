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Бывший нападающий Шахтера заинтересовал Барселону - СМИ

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Бразильский вингер может продолжить карьеру в испанской Примере.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Вингер лондонского Челси, который известен украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, Виллиан попал в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщает FourFourTwo.

По информации источника, “сине-гранатовые“ планируют заполучить бразильского нападающего следующим летом, когда его контракт с “пенсионерами“ окончательно истечет, однако не исключается вариант с приобретением футболиста предстоящей зимой по заниженной цене.

Сообщается, что единственной проблемой в совершении сделки является возраст Виллиана. Бразильскому вингеру следующим летом исполнится 32 года, тогда как руководство Барселоны хочет заняться омоложением состава и взять курс именно на молодых игроков.

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