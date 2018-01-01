Президент Реала пригласит Моуринью в случае увольнения Зидана - СМИ

Флорентино Перес начал сомневаться в Зинедине Зидане.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в ближайшем будущем может вернуться к тренерской деятельности и возглавить мадридский Реал. Об этом сообщает Times.

По информации источника, президент "сливочных" Флорентино Перес, после очередного неутешительного результата своей команды в матче с Атлетико (0:0), начал сомневаться в том, что Зидедин Зидан является подходящим человеком для Реала.

Отмечается, что Перес в ближайшее время должен взвесить все "за" и "против", а после принять окончательное решение касательно будущего французского специалиста в мадридском клубе.

Сообщается, что руководство Реала собирается пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера, если соглашением с Зиданом в конечном итоге будет расторгнуто. Примечательно, что португальский специалист не против такого развития событий.