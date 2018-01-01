Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Президент Реала пригласит Моуринью в случае увольнения Зидана - СМИ

Комментариев: 0
Флорентино Перес начал сомневаться в Зинедине Зидане.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью в ближайшем будущем может вернуться к тренерской деятельности и возглавить мадридский Реал. Об этом сообщает Times.

По информации источника, президент "сливочных" Флорентино Перес, после очередного неутешительного результата своей команды в матче с Атлетико (0:0), начал сомневаться в том, что Зидедин Зидан является подходящим человеком для Реала.

Отмечается, что Перес в ближайшее время должен взвесить все "за" и "против", а после принять окончательное решение касательно будущего французского специалиста в мадридском клубе.

Сообщается, что руководство Реала собирается пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера, если соглашением с Зиданом в конечном итоге будет расторгнуто. Примечательно, что португальский специалист не против такого развития событий.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь