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Дом Каземиро был ограблен во время матча с Атлетико

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Это уже не первое ограбление футболистов в Испании.
Каземиро
Каземиро
Getty Images

Дом полузащитника Реала Каземиро был ограблен во время того, как он играл матч с Атлетико, который завершился нулевой ничьей в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

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Как сообщает El Chiringuito, в доме во время ограбления находились жена и маленькая дочь Каземиро, которые не пострадали. 

Отметим, что это не первое ограбление в Испании. Ранее пострадал игрок Реала Лукас Васкес, но после этого был ограблен игрок Барселоны Самюэль Умтити.

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Теги: Каземиро, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Ла Лига
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