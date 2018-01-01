Дом Каземиро был ограблен во время матча с Атлетико
Это уже не первое ограбление футболистов в Испании.
Дом полузащитника Реала Каземиро был ограблен во время того, как он играл матч с Атлетико, который завершился нулевой ничьей в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
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Как сообщает El Chiringuito, в доме во время ограбления находились жена и маленькая дочь Каземиро, которые не пострадали.
Отметим, что это не первое ограбление в Испании. Ранее пострадал игрок Реала Лукас Васкес, но после этого был ограблен игрок Барселоны Самюэль Умтити.
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