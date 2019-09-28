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Тер Штеген: Мне не хватало ассиста

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Вратарь Барселоны отметился голевым действиям в матче против Хетафе.
Марк-Андре Тер Штеген
Марк-Андре Тер Штеген
Getty Images

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу “сине-гранатовых“ над Хетафе в 7-м туре Ла Лиге.

Отметим, что немцу удалось отметиться голевым пасом на Суареса.

“Я видел Суареса, но не очень четко. Луис хорошо открылся и прекрасно воспользовался моментом.

Мне не хватало ассиста! Я рад сделать что-то для команды, мы взяли три очка.

Играть в Хетафе нелегко, и я рад за команду, потому что мы взяли очки“, - приводят слова Тер Штегена Diario Sport.

Напомним, что Тер Штеген не является основным вратарем в сборной Германии, из-за чего образовался конфликт.

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Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Барселона, Хетафе, Ла Лига
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