Тер Штеген: Мне не хватало ассиста

Вратарь Барселоны отметился голевым действиям в матче против Хетафе.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу “сине-гранатовых“ над Хетафе в 7-м туре Ла Лиге.

Отметим, что немцу удалось отметиться голевым пасом на Суареса.

“Я видел Суареса, но не очень четко. Луис хорошо открылся и прекрасно воспользовался моментом.

Мне не хватало ассиста! Я рад сделать что-то для команды, мы взяли три очка.

Играть в Хетафе нелегко, и я рад за команду, потому что мы взяли очки“, - приводят слова Тер Штегена Diario Sport.

Напомним, что Тер Штеген не является основным вратарем в сборной Германии, из-за чего образовался конфликт.