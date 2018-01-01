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Симеоне: В целом это был ничейный матч

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Главный тренер "матрасников" не доволен игрой своей команды.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер Атлетико прокомментировал нулевую ничью с Реалом в 7-м туре чемпионата Испании.

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“Это была сложная игра для обеих команд. С самого начала было видно, что мы были нацелены на защиту. Во втором тайме игра стала выравниваться.

Но в целом это был ничейный матч. Обеим командам чего-то не хватало для победы. Нам нужно много времени для работы над ошибками.

Мы допускаем оплошности, которые нельзя допускать. Нам следует довести до ума работу, которую мы уже проделали“, - сказал Симеоне в интервью для Marca.

Отметим, что на Спорт Bigmir)net доступен обзор поединка.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Ла Лига
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