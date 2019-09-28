Зидан: Мы заслуживали больше, чем набранное очко

Главный тренер "сливочных" уверен, что команда начнет прибавлять.

Гланвый тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями про матч с Атлетико в рамках 7-го тура Ла Лиги, который завершился вничью (0:0).

Читай также: Зидан: Когда проигрываем, меня отправляют в отставку, когда выигрываем - нет

“Мы заслуживали больше, чем набранное очко. Намного больше.

Но я должен поздравить игроков, мы снова проявили единство, в очередной раз оставив ворота в неприкосновенности. Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Когда в игре 0:0, мы можем больше рисковать. Но мы в будущем прибавим.

Был соперник, который пытался помешать всем нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило, но теперь мы переходим к следующей игре“, - цитирует слова Зидана Marca.

Отметим, что на нашем сайте можно посмотреть обзор поединка.