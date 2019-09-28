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Зидан: Мы заслуживали больше, чем набранное очко

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Главный тренер "сливочных" уверен, что команда начнет прибавлять.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Гланвый тренер Реала Зинедин Зидан поделился впечатлениями про матч с Атлетико в рамках 7-го тура Ла Лиги, который завершился вничью (0:0).

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“Мы заслуживали больше, чем набранное очко. Намного больше.

Но я должен поздравить игроков, мы снова проявили единство, в очередной раз оставив ворота в неприкосновенности. Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Мы были очень хороши в обороне, но нам чего-то не хватало в атаке.

Когда в игре 0:0, мы можем больше рисковать. Но мы в будущем прибавим.

Был соперник, который пытался помешать всем нашим действиям в атаке. Нам немного не хватило, но теперь мы переходим к следующей игре“, - цитирует слова Зидана Marca.

Отметим, что на нашем сайте можно посмотреть обзор поединка.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Ла Лига
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