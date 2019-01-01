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Атлетико - Реал 0:0 обзор матча чемпионата Испании

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Мадридское дерби прошло без голов.

Атлетико - Реал
Атлетико - Реал
Getty Images

Атлетико с Реалом расписали нулевую ничью в 7-м туре чемпионата Испании.

Атлетико - Реал 0:0

Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61) - Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа, 46) - Коста, Феликс (Льоренте, 70)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Начо - Вальверде (Модрич, 68), Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Родригес, 77)

Предупреждения: Партей - Начо, Варан

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Теги: Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу
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