Атлетико - Реал 0:0 обзор матча чемпионата Испании
Мадридское дерби прошло без голов.
Атлетико с Реалом расписали нулевую ничью в 7-м туре чемпионата Испании.
Атлетико - Реал 0:0
Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61) - Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа, 46) - Коста, Феликс (Льоренте, 70)
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Начо - Вальверде (Модрич, 68), Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Родригес, 77)
Предупреждения: Партей - Начо, Варан
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