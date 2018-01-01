Мадридское дерби завершилось вничью

Атлетико и Реал не смогли открыть счет в поединке.

Команды разошлись миром на Ванда Метрополитано.

Команда Диего Симеоне не смогла создать ни одного хорошего момента у ворот “сливочных“. Реал под руководством Зинедина Зидана заставил несколько раз вступить в игру Облака, но вратарь сумел отразить опасные удары, тем самым сохранив ворота на замке. Матч завершился нулевой ничьей.

Реал вышел на первую строчку, имея в активе 15 очков. Атлетико с 14 очками занимает 3 позицию.

Атлетико - Реал 0:0

Атлетико: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61) - Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа, 46) - Коста, Феликс (Льоренте, 70)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Начо - Вальверде (Модрич, 68), Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Родригес, 77)

Предупреждения: Партей - Начо, Варан