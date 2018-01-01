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Вальверде: Мечтаю на пресс-конференции не говорить о Неймаре

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Наставник Барселоны отметил, что ему надоело разговаривать о футболисте, который даже не является игроком команды.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде высказал свое недовольство тем фактом, что журналисты постоянно задают ему вопросы о нападающем ПСЖ Неймаре.

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“Разговоры о Неймаре никогда не прекращаются. Летом мы ждали сентября, чтобы слухи наконец-то закончились. Теперь все говорят о его судебных исках против клуба, но это те вопросы, которые находятся не в моей компетенции.

Мне нечего больше сказать, это внутренние проблемы клуба и меня они не касаются. Все, о чем я мечтаю - это пресс-конференция, на которой мы не будем говорить о Неймаре“, - приводит слова Вальверде пресс-служба Барселоны.

Напомним, Форвард ПСЖ Неймар дал показания против Барселоны в суде.

Отмечалось, что бразилец готов пойти на примирение, если вернется в стан “сине-гранатовых“.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, Неймар, суд
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