Неймар готов отказаться от иска, если Барселона гарантирует ему возвращение в команду

Бразильский форвард по-прежнему рассчитывает вернуться в каталонский клуб.

В пятницу, 27-го сентября, нападающий ПСЖ Неймар должен был давать показания в суде Испании против Барселоны, которая не выплатила ему денежный бонус.

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Бразилец согласился на мирное урегулирование конфликта с каталонским клубом, однако, по информации ведущих радиостанции SER Catalunya, 27-летний футболист готов пойти на это только при одном условии.

Неймар откажется от своих претензий к “сине-гранатовым“ в том случае, если испанский клуб гарантирует ему возвращение на Камп Ноу.

Caso Neymar: O jogador pediu ao Barça garantias de retorno na próxima temporada. Essa seria uma das condições para retirada do processo contra o clube.[SER] pic.twitter.com/bTblurDLLs — Barcelona Brasil 1899 (@Barcelona189915) 27 сентября 2019 г.

Отметим, что минувшим летом Барселона пыталась договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, однако сделка так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ призвали Неймара покинуть команду.