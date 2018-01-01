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Неймар готов отказаться от иска, если Барселона гарантирует ему возвращение в команду

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Бразильский форвард по-прежнему рассчитывает вернуться в каталонский клуб.
Неймар
Неймар
Getty Images

В пятницу, 27-го сентября, нападающий ПСЖ Неймар должен был давать показания в суде Испании против Барселоны, которая не выплатила ему денежный бонус.

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Бразилец согласился на мирное урегулирование конфликта с каталонским клубом, однако, по информации ведущих радиостанции SER Catalunya, 27-летний футболист готов пойти на это только при одном условии.

Неймар откажется от своих претензий к “сине-гранатовым“ в том случае, если испанский клуб гарантирует ему возвращение на Камп Ноу.

Отметим, что минувшим летом Барселона пыталась договориться с ПСЖ о трансфере Неймара, однако сделка так и не состоялась.

Ранее сообщалось, что фанаты ПСЖ призвали Неймара покинуть команду.

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Теги: Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, Испания, Неймар, конфликт, суд, скандал, футбол, вне игры
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