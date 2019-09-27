Зозуля забил первый гол за Альбасете в текущем сезоне

Украинец также отметился результативной передачей в поединке против Лас-Пальмаса.

В рамках восьмого тура испанской Сегунды Альбасете на выезде уступил Лас-Пальмасу со счетом 3:2.

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Голом в этом поединке за гостей отличился украинский форвард Роман Зозуля, который вышел в стартовом составе. Украинец забил на 85-й минуте поединка, а спустя несколько минут также отличился результативной передачей.

Отметим, что Роман впервые в текущем сезоне Сегунды поразил ворота соперника, а также совершил ассист.

Лас-Пальмас - Альбасете - 3:2

Голы: Виера, 31, 45; Пекхарт, 68 - Зозуля, 85; Акунья, 91.

Лас-Пальмас: Жозеп Мартинес, Артилес, де ла Белья, Лемос, Нарваэс (Пекхарт, 55), Руис де Галаррета, Виера (Родригес, 78), Фабио Гонсалес, Педри, Срнич (Суарес, 83), Лемос.

Альбасете: Надаль, Фран Гарсия, Альберто Бенито, Арройо, Каро, Олабе (Капецци, 38), Паскуаль (Барри, 75), Альваро (Акунья, 67), Санчес, Манай, Зозуля.

Предупреждения: Нарваэс (26), Педри (84), Пекхарт (85) - Надаль (44), Арройо (47), Капецци (62), Фран Гарсия (63).