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Азар: Я хочу выиграть много трофеев с Реалом в этом сезоне

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Бельгийский футболист рад, что оказался в Мадриде.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар признался, что не жалеет о своем решении перейти в Реал.

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“Здесь все по-другому. У меня была сумасшедшая презентация. Не верил своим глазам, когда увидел столько людей на стадионе.

Реал - потрясающий клуб, я рад, что оказался здесь. В этом сезоне хочу выиграть много трофеев с моей командой“, - приводит слова бельгийца пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, Азар подписал контракт с Королевским клубом летом 2019 года. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро. 

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Теги: футбол, Эден Азар, Реал
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