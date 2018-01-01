Азар: Я хочу выиграть много трофеев с Реалом в этом сезоне

Бельгийский футболист рад, что оказался в Мадриде.

Полузащитник Реала Эден Азар признался, что не жалеет о своем решении перейти в Реал.

Читай также: Азар: Мы можем мечтать о хорошем сезоне

“Здесь все по-другому. У меня была сумасшедшая презентация. Не верил своим глазам, когда увидел столько людей на стадионе.

Реал - потрясающий клуб, я рад, что оказался здесь. В этом сезоне хочу выиграть много трофеев с моей командой“, - приводит слова бельгийца пресс-служба мадридского клуба.

Напомним, Азар подписал контракт с Королевским клубом летом 2019 года. Предполагается, что на трансфер бельгийца Реал потратил порядка 110 миллионов евро.