Хави - главный кандидат на замену Вальверде в Барселоне

Легенда каталонского клуба может вернуться в команду.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави Эрнандес может возглавить Барселону в случае отставки нынешнего наставника каталонцев Эрнесто Вальверде, сообщает Daily Mail.

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Источник утверждает, испанский специалист является главным кандидатом пост главного тренера команды.

Если Хави вернется в Барселону, его первым трансфером, вероятно, будет вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг. По мнению Хави, англичанин идеально подходит под стиль игры “сине-гранатовых“.

Ранее сообщалось, что Вальверде отправят в отставку, если Барселона потеряет очки в двух ближайших матчах.