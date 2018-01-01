Реал намерен подписать Эриксена в январе

Датчанин может зимой подписать предварительный контракт.

Руководство мадридского Реала хочет в январе 2020 года подписать предварительный контракт с лидером Тоттенхэма Кристианом Эриксеном, как сообщает The Mirror.

Стоит отметить, что контракт датчанина с Тоттенхэмом действует до лета 2020 года. Начиная с 1 января игроку разрешено вести переговоры о переходе в другой клубу.

Напомним, что сам игрок хочет покинуть состав “шпор“ после окончания контракта.

В летнее трансферное окно сообщалось, что “сливочные“ хотели приобрести Эриксена, но не удалось договориться по цене.