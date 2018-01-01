Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал намерен подписать Эриксена в январе

Комментариев: 0
Датчанин может зимой подписать предварительный контракт.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Руководство мадридского Реала хочет в январе 2020 года подписать предварительный контракт с лидером Тоттенхэма Кристианом Эриксеном, как сообщает The Mirror.

Стоит отметить, что контракт датчанина с Тоттенхэмом действует до лета 2020 года. Начиная с 1 января игроку разрешено вести переговоры о переходе в другой клубу.

Напомним, что сам игрок хочет покинуть состав “шпор“ после окончания контракта.

В летнее трансферное окно сообщалось, что “сливочные“ хотели приобрести Эриксена, но не удалось договориться по цене.

Поделись:
Теги: Кристиан Эриксен, Тоттенхэм (Лондон), Реал Мадрид
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь