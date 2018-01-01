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Атлетико - Реал: прогноз и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

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В Мадриде состоится противостояние двух местных клубов - Атлетико и Реала. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Атлетико - Реал: прогноз букмекеров
Атлетико - Реал: прогноз букмекеров
Getty Images

В центральном матче седьмого тура Ла Лиги состоится мадридское дерби - Атлетико на своем поле примет Реал. Встреча пройдет в субботу, 28-го сентября, на стадионе Ванда Метрополитано.

По мнению букмекеров, небольшое преимущество в этом поединке у хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “матрасников“ с коэффициентом 2.45, в то время как на триумф “сливочных“ можно поставить с коэффициентом 3.05. Ничью эксперты оценили в 3.35.

Специалисты из William Hill согласны со своими коллегами, установив коэффициент на победу Атлетико 2.40, а вот успех подопечных Зидана букмекеры оценили в 3.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.30.

Схожие котировки установили и букмекеры из bet365: победа Атлетико - 2.40, победа Реала - 3.00, ничья - 3.30.

В своей истории Атлетико и Реал сыграли 177 матчей. Из них 92 раза победа доставалась Королевскому клубу и только 44 - "матрасникам". 41 поединок завершился вничью.

По результатам шести туров, "сливочные" с 14-ю очками занимают первое место в турнирной таблице Примеры, Атлетико отстает на три балла и занимает шестую строчку.

Напомним, матч Атлетико - Реал состоится в субботу, 28-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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