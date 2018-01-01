Ривалдо: Барселона должна дать Месси возможность полностью восстановиться

Экс-игрок Барселоны обеспокоен ситуацией вокруг Месси.

Бывший игрок Барселоны Ривалдо прокомментировал ситуацию вокруг травмы Месси.

“Когда аргентинец возвратится из лазарета, клуб должен проявить осторожность, чтобы не вернуть его туда снов.

Месси уже 32 года, и он уже долгое время играет на самом высоком уровне без отдыха, так что это нормально, что он иногда начинает чувствовать некоторую боль.

Клуб должен дать ему возможность полностью восстановиться, чтобы не было рецидива. Неважно, пропустит ли он две, три недели или месяц“, - цитирует слова Ривалдо Betfair.

Отметим, что Месси получил травму в своей первой игре в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что аргентинец может пропустить около месяца.