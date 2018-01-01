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Коке: Все разговоры о том, что Реал "мертвый" - бессмысленны

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Игрок Атлетико жаждет победы в дерби.
Коке
Коке
Getty Images

Полузащитник Атлетико Коке поделился мнением о предстоящем матче против мадридского Реала в Ла Лиге.

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“Я хочу, чтобы первая победа случилась. Настало время обыграть Реал на Ванда Метрополитано (новый стадион Атлетико с 2017 года). Мы не хотим мстить - просто играем на стадионе уже два года, и болельщики хотят увидеть на нем победу в дерби.

Все разговоры о том, что сейчас Реал мертвый - бессмысленны. К тому же, он сейчас лидирует в чемпионате, и это не случайно они на вершине таблицы. Это обо всем говорит“, - приводят слова Коке AS.

Напомним, что матч Атлетико Реал состоится в субботу, 28-го сентября. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что Зидан заявлял о том, что нужно продолжать работать “сливочным“.

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Теги: Коке, Атлетико, Реал Мадрид, Ла Лига
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