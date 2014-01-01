Азар: Хочу встретиться с Костой на поле

Бельгиец соскучился за Костой.

Эден Азари и Диего Коста в Челси Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар поделился мнением о матче с Атлетико, который пройдет в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

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“Все знают, какие чувства и страсть приносят дерби. Все понимают, что представляют собой две команды из одного города.

Я хочу забивать, побеждать и радовать болельщиков.

Диего Коста - мой друг, мы играли вместе. Я хочу с ним встретиться на пол“, -приводит слова Азара Marca.

Напомним, что Эден Азар и Диего Коста вместе играли в Челси с 2014 по 2017 годов.

Отметим, что матч Атлетико - Реал пройдет в субботу, 28-го сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Эден Азар надеется на успешный сезон для “сливочных“.