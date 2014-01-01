Азар: Хочу встретиться с Костой на поле
Бельгиец соскучился за Костой.
Полузащитник Реала Эден Азар поделился мнением о матче с Атлетико, который пройдет в рамках 7-го тура чемпионата Испании.
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“Все знают, какие чувства и страсть приносят дерби. Все понимают, что представляют собой две команды из одного города.
Я хочу забивать, побеждать и радовать болельщиков.
Диего Коста - мой друг, мы играли вместе. Я хочу с ним встретиться на пол“, -приводит слова Азара Marca.
Напомним, что Эден Азар и Диего Коста вместе играли в Челси с 2014 по 2017 годов.
Отметим, что матч Атлетико - Реал пройдет в субботу, 28-го сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Эден Азар надеется на успешный сезон для “сливочных“.
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