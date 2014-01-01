Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Азар: Хочу встретиться с Костой на поле

Комментариев: 0
Бельгиец соскучился за Костой.
Эден Азари и Диего Коста в Челси
Эден Азари и Диего Коста в Челси
Getty Images

Полузащитник Реала Эден Азар поделился мнением о матче с Атлетико, который пройдет в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

Читай также: Азар: В Испании настоящие фанаты

“Все знают, какие чувства и страсть приносят дерби. Все понимают, что представляют собой две команды из одного города.

Я хочу забивать, побеждать и радовать болельщиков. 

Диего Коста - мой друг, мы играли вместе. Я хочу с ним встретиться на пол“, -приводит слова Азара Marca.

Напомним, что Эден Азар и Диего Коста вместе играли в Челси с 2014 по 2017 годов.

Отметим, что матч Атлетико - Реал пройдет в субботу, 28-го сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Эден Азар надеется на успешный сезон для “сливочных“.

Поделись:
Теги: Эден Азар, Диего Коста, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь