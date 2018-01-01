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Стали известны сроки восстановления Месси

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Аргентинец получил травму в поединке против Вильярреала.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Травма, которую нападающий Барселоны Лионель Месси получил в матче чемпионата Испании против Вильярреала, оказалась достаточно серьезной.

Капитан каталонцев может пропустить около месяца, сообщает El Chiringuito.

Таким образом, аргентинец не сможет помочь своей команде в матчах Ла Лиги с Хетафе, Севильей и Эйбаром, а также пропустит матчи Лиги чемпионов против Интера и Славии.

Ранее стали известны подробности повреждения Месси.

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Теги: футбол, Барселона, Лионель Месси
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