Неймар даст показания против Барселоны в суде - Marca

Бразилец будет судиться со своей бывшей командой.

В пятницу, 27-го сентября, в Испании состоится суд, на котором Неймар будет давать показания против каталонской Барселоны, сообщает Marca.

Футболист требует от своей бывшей команды выплаты 26 миллионов евро бонусов.

В 2016 году каталонцы продлили контракт с бразильцем, и в качестве подписного бонуса Неймар получил 20 миллионов евро. Летом 2017 года Барселона должна была выплатить футболисту вторую часть бонуса, сумма которого в целом составила 43,6 миллионов евро.

Но тогда в летнее трансферное окно бразилец перешел в ПСЖ, и “сине-гранатовые“ так и не выплатили ему остаток суммы.

По этой причине Неймар обвиняет руководство клуба в невыполнении всех условий сделки.

Напомним, летом этого года Неймар хотел вернуться в Барселону. Ранее стали известны причины сорвавшегося трансфера бразильца.