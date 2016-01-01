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Неймар даст показания против Барселоны в суде - Marca

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Бразилец будет судиться со своей бывшей командой.
Неймар
Неймар
Getty Images

В пятницу, 27-го сентября, в Испании состоится суд, на котором Неймар будет давать показания против каталонской Барселоны, сообщает Marca.

Футболист требует от своей бывшей команды выплаты 26 миллионов евро бонусов. 

В 2016 году каталонцы продлили контракт с бразильцем, и в качестве подписного бонуса Неймар получил 20 миллионов евро. Летом 2017 года Барселона должна была выплатить футболисту вторую часть бонуса, сумма которого в целом составила 43,6 миллионов евро.

Но тогда в летнее трансферное окно бразилец перешел в ПСЖ, и “сине-гранатовые“ так и не выплатили ему остаток суммы.

По этой причине Неймар обвиняет руководство клуба в невыполнении всех условий сделки.

Напомним, летом этого года Неймар хотел вернуться в Барселону. Ранее стали известны причины сорвавшегося трансфера бразильца.

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Теги: футбол, Неймар, Барселона
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