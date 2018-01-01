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Барселона получила штраф за ранние переговоры с Гризманном

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Барселона подаст апелляцию.
Федерация футбола Испании
Федерация футбола Испании
Getty Images

Барселона была оштрафована на 300 евро за связь с французским нападающим Антуаном Гризманном, когда игрок находился в составе Атлетико, как сообщает 
Mundo Deportivo.

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Контакт Барселоны является незначительным нарушением статьи 126 Дисциплинарного кодекса RFEF.

При этом в заявлении комитета говорится, что федерация футбола Испании понимает, что сумма штрафа носит символический характер. 

Барселона подаст апелляцию в Апелляционный комитет, заявляя, что нет достаточных доказательств.

Отметим, что другим наказанием была дисквалификация стадиона.

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Теги: Антуан Гризманн, Барселона, Атлетико Мадрид, Испания, Ла Лига, суд
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