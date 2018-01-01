Барселона получила штраф за ранние переговоры с Гризманном
Барселона подаст апелляцию.
Барселона была оштрафована на 300 евро за связь с французским нападающим Антуаном Гризманном, когда игрок находился в составе Атлетико, как сообщает
Mundo Deportivo.
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Контакт Барселоны является незначительным нарушением статьи 126 Дисциплинарного кодекса RFEF.
При этом в заявлении комитета говорится, что федерация футбола Испании понимает, что сумма штрафа носит символический характер.
Барселона подаст апелляцию в Апелляционный комитет, заявляя, что нет достаточных доказательств.
Отметим, что другим наказанием была дисквалификация стадиона.
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