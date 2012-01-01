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Винисиус: Я плакал от счастья

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Бразилец рад вернуться на футбольное поле.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Нападающий Реала Винисиус Жуниор поделился эмоциями после матча с Осасуной (2:0) в рамках шестого тура чемпионата Испании. Бразилец сумел отличиться голом, после которого он заплакал.

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“В этом сезоне мне было трудно из-за травм. Я плакал после гола от счастья, ведь я вернулся в команду и я обожаю играть на Сантьяго Бернабеу.

Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби“, - цитирует слова Винисиуса Football Espana. 

Отметим, что видео голова и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что Винисиус перешел в стан “сливочных“ за 45 миллионов евро.

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Теги: Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Осасуна, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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