Винисиус: Я плакал от счастья

Бразилец рад вернуться на футбольное поле.

Нападающий Реала Винисиус Жуниор поделился эмоциями после матча с Осасуной (2:0) в рамках шестого тура чемпионата Испании. Бразилец сумел отличиться голом, после которого он заплакал.

Читай также: Рейтинг самых дорогих молодых футболистов: Санчо опередил всех с огромным преимуществом

“В этом сезоне мне было трудно из-за травм. Я плакал после гола от счастья, ведь я вернулся в команду и я обожаю играть на Сантьяго Бернабеу.

Нет лучшего ощущения, чем хорошо играть и забивать перед дерби“, - цитирует слова Винисиуса Football Espana.

Отметим, что видео голова и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

Напомним, что Винисиус перешел в стан “сливочных“ за 45 миллионов евро.