Пуйоль о возвращении в Барселону: Я отказался принимать предложение клуба

Бывший игрок Барселоны не вернется в клуб.

Экс-игрок Барселоны Карлес Пуйоль не вернется в каталонский клуб на пост спортивного директора, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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“В последние недели появлялись различные новости о моем возможном возвращении в Барселону в качестве спортивного директора. Подумав, я решил не принимать это предложение клуба.

Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться в клуб, который считаю своим домом, но разные проекты мешают мне сейчас полностью посвятить себя этой должности.

Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне такую ответственную должность“, - написал Пуйоль в Twitter.

Buenas tardes a todos,



En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho, — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

Отметим, что Карлес Пуйоль провел за “сине-гранатовых“ 593 матча и сумел завоевать 21 трофей.

Напомним, что игрок покинул команду в 2014 году, после 10 лет проведенных в качестве капитана команды.