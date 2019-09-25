Пуйоль о возвращении в Барселону: Я отказался принимать предложение клуба
Экс-игрок Барселоны Карлес Пуйоль не вернется в каталонский клуб на пост спортивного директора, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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“В последние недели появлялись различные новости о моем возможном возвращении в Барселону в качестве спортивного директора. Подумав, я решил не принимать это предложение клуба.
Это было непростое решение, учитывая, что я всегда говорил, что хотел бы вернуться в клуб, который считаю своим домом, но разные проекты мешают мне сейчас полностью посвятить себя этой должности.
Я хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие, за предложенную мне такую ответственную должность“, - написал Пуйоль в Twitter.
Buenas tardes a todos,— Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019
En las últimas semanas se han publicado distintas noticias sobre mi posible incorporación al FC Barcelona como Director Deportivo. Es por ello que me siento en la obligación de comunicar a toda la familia culé que, después de sopesarlo mucho,
Отметим, что Карлес Пуйоль провел за “сине-гранатовых“ 593 матча и сумел завоевать 21 трофей.
Напомним, что игрок покинул команду в 2014 году, после 10 лет проведенных в качестве капитана команды.
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