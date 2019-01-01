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Зидан: Мы лидеры, но это ничего не значит

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Главный тренер заявил, что игрокам нужно продолжать работать.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о текущей форме команды после матча с Осасуной (2:0).

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“Мы верим в то, что делаем. Многого добиваются со спокойствием и трудом. Мы не были так уж плохи до этого, но мы и не очень хороши прямо сейчас. 

С каждым днем мы выглядим все лучше. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.

Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем.

Я очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это вчера“, - приводят слова Зидана El Chiringuito TV.

Отметим, что видео голов и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.

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Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Осасуна, Ла Лига, футбол
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