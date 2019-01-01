Зидан: Мы лидеры, но это ничего не значит
Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о текущей форме команды после матча с Осасуной (2:0).
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“Мы верим в то, что делаем. Многого добиваются со спокойствием и трудом. Мы не были так уж плохи до этого, но мы и не очень хороши прямо сейчас.
С каждым днем мы выглядим все лучше. Постараемся играть компактно и агрессивно. Мы знаем, каким классом обладаем, когда мы с мячом.
Да, мы лидеры, но это ничего не значит, нужно продолжать в том же духе и верить в то, что мы делаем.
Я очень доверяю своей команде, у нас 25 очень хороших игроков, и они показали это вчера“, - приводят слова Зидана El Chiringuito TV.
Отметим, что видео голов и обзор поединка можно посмотреть на нашем сайте.
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