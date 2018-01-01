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Стали известны подробности травмы Месси

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Лидер Барселоны получил травму в матче против Вильярреала.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны Лионель Месси провел первый матч после травмы, однако во время поединка с Вильярреалом вновь получил повреждение.

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Как сообщает официальный сайт “сине-гранатовых“, аргентинец потянул левый аддуктор (мышца, сжимающая или приводящая одну конечность к другой - прим. ред.). На данный момент сроки восстановления футболиста неизвестны.

Лионель Месси получил травму в матче против Вильярреала
Лионель Месси получил травму в матче против Вильярреала
Getty Images

Отметим, что Месси в первом тайме успел принять активное участие в голевой комбинации, которую завершил Антуан Гризманн.

Напомним, Барселона обыграла Вильярреал со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, травма, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, Испания
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